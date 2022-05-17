Kılıçdaroğlu: Psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat edilmeli

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, geçmişte, eski CHP Milletvekili Gülay Yedekçi’nin HaberTürk TV’de "Atatürk Havalimanı ve pistlerinin korunması koşulu" ile ek binaları ve çevresinde gençler için "Atatürk Kent Parkı ve Uygarlık Kütüphanesi" projesini anlattığı sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, o programın görüntülerini paylaştı.

Özkan’ın paylaştığı videoya göre, eski CHP milletvekili Gülay Yedekçi, HaberTürk TV yayınında şunları söylemişti:

“Atatürk Havalimanı ile ilgili ben bir proje hazırladım. ‘Atatürk Kent Parkı ve Uygarlık Kütüphanesi’ diye. Ve bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladık. Neden? Çünkü böyle bir şey olacağı daha önceden de konuşuluyordu. Erken seçim oldu, kanun teklifini veremedik ama hazırladık. Teklifte şunu dedik; oradaki bütün çalışmalara sivil toplum kuruluşları, mühendisler, mimarlar, orada yaşayan insanlar… ‘Başka kimse karışmasın’ dedik. Sayın Genel Başkanımız’ın, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklasın’ dediği gerçekten de iyi bir çalışma çıktı.

Biz orada ne yaptık? Gençler için bir teknoloji merkezi, bir medyatech olarak düzenleyip, orada bir uzay üssü, uzay izleme merkezi yapılabilir ama pist korunup oranın havalimanı olarak kalması şeklinde… Yani biz orada var olan binaların düzenlenmesinden bahsediyoruz. Yoksa Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin ve kendi ana binalarının kalması ve oradan uçuşların devam etmesi şart. Neden? Kentler hafızlarıyla birdir, bunun bir anı değeri vardır, simge değeri vardır. Bırakın iyi bir havalimanı olmasının, olağanüstü hava koşullarında oraya inmek zorunda kalınmasını bir köşeye bırakın… Asıl önemli olan bir diğer nokta bir simge yapı olmasıdır, Atatürk Havalimanı’nın böyle bir özelliği de vardır, bunun da altınız çizmek isterim.”

Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca. https://t.co/VrbG4eOYPN — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 17, 2022

Özkan, Yedekçi’nin konuk olduğu bu yayını, “Gülay Yedekçi arkadaşımızın projesini çarpıtan trollere diyorum ki, başınıza Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün. Atatürk Havalimanı sizin hayal edemeyeceğiniz güzellikleri barındıracak kadar büyük. Hem havalimanı kalacak hem de o güzelliklere yeniden hayat bulacak.” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Özkan’ın mesajını alıntıladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca.”