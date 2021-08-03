Kılıçdaroğlu: Ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, “Türk Hava Kurumu’nun yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. Herkesin sorumluluğu var. Türk Hava Kurumu’nu ayağa kaldırmak zorundayız. Bu rezalete hep birlikte son vermek zorundayız. Aklı başında paydaşlar olarak bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti:

Orman yangınlarına karşı canla başla mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlerimize, itfaiye erlerine, belediyelerimizin personellerimize, sağlık emekçilerimize ve gönüllü olarak sahada çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bizim kahramanımızsınız. Bizim töremizde, geleneğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ayağımıza çağırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder ya telefonla başsağlığımızı sunarız. Örfümüz, adetimiz budur. Ahlakımız budur, erdemimiz budur. Ancak Marmaris'te hayatını kaybeden fedakar Şahin Akdemir'in ailesi korumalar gözetiminde evinden alınarak Erdoğan'ın bulunduğu yere getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez, içine sindiremez.

Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içerisinde sürekli arttığını göremiyor, görüyor da kavrayıp, önlem almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, dünyada ve Türkiye'de ilgili uzmanların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarınla kullanılacak uçak ve helikopterlerin dengeli olması gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yangında kullanılacak filonun belli bölgelerde bulunması ve yangına süratle müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil, Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı Cumhuriyet'in göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı ormanları koruyamaz.

"Yaşadığımız trajedi budur"

Bu söylediklerimin tamamı doğrudur. Geldiğimiz tablo, yaşadığımız trajedi tam da budur. Bütün yetkilerin bir kişide toplanmasıdır. Bir kişinin düştüğü acziyettir. Türkiye yönetilemiyor. Sevgili halkım, yangınlar devam ediyor. Biliyorum, canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki; Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Şimdi milletimize yapmamız gerekenleri anlatacağım.

"İktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız"

Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır ama Saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Artık halka gerçekleri söyleme zamanlıdır. Bunu bu trolleşmiş iktidardan beklemek abesle iştigal olacağı için CHP olarak Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Bizi nelerin beklediğini nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız. Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Bu yapılırken Erdoğan'ın halkımıza adeta bir kredi pazarlayıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil doğru dürüst kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları tüm duyarlılığı göstermektedir. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız.

"THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız"

Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz anlıyorum bunu, ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanı bilim insanlarından destek isteyeceğiz bunun için de bir Bilim Çalıştayı yapılmasına gerek var, bunu gerçekleştireceğiz. Beklenmeyeni beklemek devletin sorumluluğudur. Ancak iktidar acziyet içindedir. Geleceği bildiğimizi varsaymayacağımız ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışacağız. THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. Herkesin sorumluluğu var. THK’yı ayağa kaldırmak zorundayız. Bu rezalete hep birlikte son vermek zorundayız. Aklı başında olan paydaşlar olarak bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, Saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız.

Çok önemli bir nokta da toplum sağlığı. Yaşadığımız felaket, zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Bu kadar ruhu yaralı bir halk, yardım çağrısı yaptığı bulunduğunda onları anlamak yerine önüne geleni terörist yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını düşünmeliyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım.”