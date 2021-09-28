Kılıçdaroğlu: Razı olsanız da olmasanız da bu parayı ödeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik’te Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Devleti nasıl yöneteceğiz? Hangi parti iktidar olursa olsun, eğer demokrasiyi savunuyorsak ülkenin adaletle yönetilmesi lazım. Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felaket olur, çürüme başlar. Kimse önünü göremez, yarın ne olacak diye. Kanaat önderleri ile toplantı yapmamın temel nedeni budur. Ülkenin iyi gitmediğini siz de ben de görüyorum.

Sorunları nasıl aşacağız. Bir; herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, demokrasi kurum ve kurallarının işlediği, hakimlerin tarafsız olduğu, vicdani kanaatine göre karar verdiği bir düzeni inşa etmeliyiz. Hakimi bir siyasi partinin genel başkanı tayin edemez. Ben dahi olsam yetkili yerde bir partinin genel başkanı olarak hakim tayin edersem benimle aynı görüşte olmayan kişi o hakime asla güvenemez. Bugüne kadar siyasi parti genel başkanları hakim tayin etmezlerdi, şimdi tayin ediyorlar. Nasıl güveneceğiz adalete. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı, ‘AYM kararları herkesi bağlar’ diyor. En aşağıdaki hakim, ‘AYM kararını tanımam’ diyor. Olay yeniden büyüyor, AYM yeniden karar alıyor ve uygulanıyor. Bir hakim siyasi otorite tarafından atanmışsa, o otoriteyi rahatlatmak için AYM kararını uygulamıyorsa HSK, ‘AYM kararını uygulamayanı terfi ettirmeyeceğim’ diyor. Ne oldu; daha dün AYM kararını uygulamayan hakimi terfi ettirdiler.

"Kendi vatandaşımızdan dolar üzerinden borçlanıyoruz"

Bizim bir Merkez Bankası Kanunu var. Resmi paramızın adı Türk lirası. Bir hükümet, kendi vatandaşından borçlanabilir. Türk lirası üzerinden borçlanır, eyvallah. Bunu anlarım. Amerikalı, Fransız böyle borçlanır. Biz kendi vatandaşımızdan dolar üzerinden borçlanıyoruz. Ne oldu bizim Türk lirası’na? Son iki haftada Türk lirası değer kaybediyor, dolar ve euroda ciddi artış var. Son iki haftanın bilançosu. Bankada dövizi bulunan vatandaşlar… 261 milyar dolar para var bankalarda. Vatandaş güvenmiyor. Bankada dolarları olanlar, iki haftada 151 milyar lira para kazandılar, oturdukları yerden. Kim ödüyor bunu, sizler ödüyorsunuz. Köylü, çiftçi, işçiler ödüyor. Hepimiz iki haftada 151 milyar lira para ödeyeceğiz. Türk lirasının bu kadar değersiz olduğu hiç aklınıza gelir miydi?

"Alışverişini Türk lirasıyla yapan insanlar geçinemiyor"

Devleti dolar üzerinden borçlandırıyorsun. Geçiş dolarla ister köprü ister tünel ister yol. Kim ödüyor bunları? Sizler ödüyorsunuz, hep beraber ödüyoruz. Dolarla bu işi yapanlar, yaptıranlar şikayet ederler mi? Asla. Türk lirası karşısında doların değeri yükseldikçe bunların işi iştir. 100 alırken 150 alacak. Onların da tuzu kuru. Devletin bütün ihalelerini vermişsin. Müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çalışanları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Sen işi niye dolarlar veriyorsun? Hani sen yerli ve milliydin kardeşim. Kanaat önderleri olarak size şikayet ediyorum. Yanlış yapıyorlar ve ülkeyi bu hale getirdiler. Son iki haftada Türkiye Cumhuriyeti devleti 151 milyar lira dışında, 82 milyar lira devletin borcu arttı. Nereden ödeyecek bu parayı? Siz ödeyeceksiniz. Devletin borcunu Papua Yeni Gine, Amerika ödemeyecek herhalde. Dolarla maaş alanlarda, ihale alanlarda sorun yok. Sorun nedir, gelirini Türk lirası ile alan, alışverişini Türk lirasıyla yapan insanlar geçinemiyor.

"Borç arttı"

Özel sektör yatırım yapıyor. Yapsın, savunuruz. Daha iyi yatırım yapsınlar, istihdam yapsınlar. Onların da borcu var. 101 milyar lira son iki haftada onların da borcu arttı. Son iki haftada Türkiye Cumhuriyeti devletine gelen mali yük; rakam çok yüksek; 151 milyar lira bir, 82 milyar lira bir, döviz cinsi kullandıkları için 11 milyar lira bir. Son iki haftada ek maliyet. Razı olsanız da olmasanız da bu parayı ödeyeceksiniz. Beraber, birlikte ödeyeceğiz. Yüklendiğimiz maliyet bu. Geçinemiyorum, geçinemeyecek tabii. Kimden alacaksın, vatandaştan alacaksın, zam yapacaksın. Gübre, mazot, ilaç, otoyollara zam geldi. Her şeye zam geldi. Allah aşkına düşünün, bu zamları yapan Bay Kemal mi? Kim yaptı bu zamları, yoksa dış güçler mi? Neden pahalıya satıyorsun? ‘Gönderdim denetim elamanlarını denetleyecekler.’ Zamları sen yaptın ya. Güreye yaptıkları zamların farkındalar mı? Fatura kime çıkıyor, vatandaşa çıkıyor.

Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası’nın rezervi eksi 40 milyar dolar. Sorduk, ‘128 milyar doları kime sattınız’; bunun cevabı halen yok. Efendim ‘Para var Merkez Bankası’nda’. Doğru var, o para Merkez Bankası’nın değil ki borç para. Hala bunu satmaya çalışıyorlar, para var diye. Bunu bütün dünya biliyor. Son günlerde en çok tartışılan konu, yurt konusu. Ben söylemiyorum, Kredi Yurtlar Kurumu’nun rakamlarını veriyorum. Yurt sayısı 773, kapasitesi 695 bin 834. 695 bin 834 öğrencimiz bu yurtlarda kalabilir. Örgün eğitimdeki öğrenci sayımız 3 milyon 801 bin 294.

Yurt sorunu

19 yılda yurt sorununu neden çözmediniz? Niye yapmadılar yurdu, hangi gerekçeyle? Evlatlarımız üniversiteyi kazandığında sevinmiyor muyuz? Ne için yapmadılar? Yurt binası yapmak çok mu pahalı?