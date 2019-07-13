Kılıçdaroğlu: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.
Kaynak: AA