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Kılıçdaroğlu: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur

Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

Kılıçdaroğlu: S-400'ler Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

Kaynak: AA

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