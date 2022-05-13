Kılıçdaroğlu, SADAT'a gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (SADAT) yaptığı ziyarette bina içerisine alınmadı.

SADAT’ın kapısının önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “sen bu kuruluşu hangi gerekçe ile danışman yaptın ve hangi gerekçe ile çalıştın?” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SADAT güvenliklerine Kılıçdaroğlu’nun yetkililerle görüşmek istediğini söyledi. Ancak CHP’liler herhangi bir kimseden görüşme taleplerine ilişkin yanıt alamadı.

SADAT’ın gayri nizami harp eğitimi verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş... Tedhişin bugünkü diliyle Arapça terör olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur” diye konuştu.

Seçim güvenliği konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“CHP bu ülkede demokratik yollarla seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır. Bunu bütün Türkiye'ye ve halkımıza açık ve net ifade ediyorum.”