Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

24 Nisan 2019

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uğradığı linç girişiminden sonra makamında ziyaret etti ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip tasada ve kıvençta beraber olmalıyız. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılar linç girişimi kabul edilecek bir şey değildir. Toplumu fazla germemeliyiz, ben milletimizin ferasetine inanıyorum. Bahar geldi. Ben tekrar sayın genel başkan ve arkadaşlarına yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum. Bir siyasi baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.