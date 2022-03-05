Kılıçdaroğlu: Sağlığı finanse etmenin yollarını bulmalıyız

CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ankara’da; Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Kılıçdaroğlu, forumun açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en temel sorunlarından birisini çözmek için bir araya geldik. Bir sorun sağlıklı nasıl çözülür? Çözüm yolları nasıl bulunur? Bunun bilinen temel bir kuralı vardır: Sorunu yaşayan insanlarla oturup konuşmaktır. Sorunu yaşayan insanlar sorunu görürler, kafalarında mutlaka bir çözüm oluşur. Sağlık sisteminin sorunları dile getirildi. Sorunu çözmek konusunda iddialı olduğumu ifade ederim, iddiamın kaynağını sorunu yaşayanı dinlemekten geçiyor. Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinin içinde bir şey daha var. Yasalar, komisyonda görüşülmeden önce; hazırlanan tasarılar, teklifler ilgili meslek kuruluşları ile görüşülür. Sonra olay komisyonlara geldiğinde, yine meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları davet edilir. Hazırlanan teklif veya tasarı görüşülmeye başlanmadan önce onlara söz verilir. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Bu olduğu taktirde, ‘çıkan yasalardan haberim yoktu’ demeyeceksiniz.

Sağlık sorunu, sadece benim sorunum; yani sağlık hizmetlerinden yararlanan birisi olarak sadece benim sorunum değil. Sağlık hizmetini sunanlar açısından da sorun; doktor, hemşire, laborant, iletişim sisteminden sorumlu olan kişiler açısından da pek çok sorun olabilir. Bir sorunlar yumağı var. Kararlı bir irade koyarsak çözebiliriz. Kararlı iradeyi kim ortaya koyacak? Sorunu yaşayan zaten çözülmesini istiyor. Sorunun çözülmesi bir genelge, bir yönetmelikle olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır. Ama sorunun kaynağı yasa ise veya çözmemiz için yasanın çıkması gerekiyor ise o zaman bakanlık ve parlamento olmaktadır. Dolayısıyla sorunu çözecek organı bulmamız ve yoğunlaşmamız gerekiyor.

Çalışma masaları kurulacak güzel. Her bir sorun, o masalarda tartışılacak. Bizim sorunu çözme konusunda çaba harcarken, büyük bir avantajımız var. Sorunu yaşayanlar dillendirecekler, görüşlerini beyan edecekler. Sizin görüşleriniz çok önemli.

“Altı temel sorun alanı belirledim”

Sağlık sorunları nedir diye akşam Google’a bakayım dedim, 26 milyondan fazla içerik var. Demek ki gerçekten de ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hekim değilim, bu alanla da kısmen de olsa ilgilenen birisi olarak altı temel sorun alanı belirledim. Çözüm üretmemiz gerekiyor.

“Kadro boşlukları var”

Birincisi, sağlık çalışanlarının, sizlerin sorunları var. Sizin sorununuz çözülmeden diğerleri çözülmez. Herhangi bir alanda görev yaparken kendisinin bir sorunla karşılaşmaması lazım. Örneğin hastayı daha iyi tedavi etmeye çalışır. Pek çok sorunla karşılaşırsa hastaya hastanın beklediği ilgiyi gösteremeyebilir. Örneğin görev yapıyorsunuz. Kadro boşlukları var. O boş kadrolar doldurulabilirse çok daha rahat görev yapabileceksiniz. Demek ki sorun var. Sizinle aynı görevi yapma hazır olanların da sorunları var.

“Güler yüzlü hekim görmek isteriz”

Hastaneye gittiğimizde güler yüzlü bir hekim, güler yüzlü bir hemşire görmek isteriz. Dolayısıyla bizim de sorunlarımız var. Bizim sorunlarımızın da çözülmesi gerekiyor.

“Bazı ürünler çok pahalı”

İlaç tıbbi alan. Yeni ürünler çıkıyor. Yeni ürünlerin ulaştırılması lazım. Bazı ürünler çok pahalı. Dolayısıyla orada da bir sorunumuz var. Hep birlikte durmamız düşünmemiz gerekiyor. Dördüncüsü; tıbbi donanım. Bunlar oligopol, monopol piyasaların ürettiği ürünlerdir. Her hekim, hastaya daha sağlıklı tanı koymak için o ürünlerden yararlanmak ister. Bu alan, sizin sorununuz olmaktan çok devletin alıp hastanelere koyma alanı, yani finansman alanı.

“Milyonlarca kişinin sağlık sigortası yok”

Sağlık hizmetlerinin finansmanı. Bu da çok önemli. Hala bugün milyonlarca kişinin sağlık sigortası yok. 84 milyonluk bir kitlenin karşılaştığı sorun, bu sorunun bir şekilde çözülmesi; hazine tarafından finanse edilmesi, finansının bir kısmının katkı paylarıyla sağlanması, bunun dışında beklemediğimiz olağanüstü harcamalar, kamu açısından da üzerinde durulması gereken sorun alanlarından birisi. Sağlığı finanse etmenin yollarını bulmalıyız.

“Askeri hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz”

Ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu alan. Aile hekimleri diye bir birim oluşturuldu, şehir hastaneleri çıktı bir de… Bugün herkesin beklediği askeri hastanelerin de bekletilmesi lazım. Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu, bizim ordumuz. Ordunun mutlaka sağlık sisteminin yeniden oluşturulması gerekir. Şehir hastaneleri ile ilgili tartışacaksınız, konuşacaksınız. Devlet hastanesinde çalışanlar devlet memurları. Üniversite hastanelerinde malum hocalar çalışıyor. Aile hekimleri onlar yine birer kamu görevlisi. Özel hastanelerde özel hekimler çalışıyor. Şehir hastaneler ise devlet ile özel sektörün bir araya geldiği karma hastaneler. Kim tarafından yönetiliyor, nasıl yönetiliyor, sorun nedir, çalışılıyor üzerinde. Burada sağlık hizmetlerinin finansmanı tartışılıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği taahhütlerin ne olduğunun bilinmesi lazım, yani garantiler. Artı bunların topluma getirdiği yükün bilinmesi lazım.

“Sorunları çözmekte kararlıyız”

Çok şey bekliyoruz bu toplantıdan. Sorun alanlarını sağlıklı belirlerseniz ve çözüm üretirseniz, memnun oluruz. Bize çözümler lazım. Çözümleri üretirseniz emin olun beklediğinizden de hızlı, bütün sorun alanlarına girip, tamamını çözmekte kararlıyız. Hekimin, hemşirenin, sağlık çalışanının mutlu olduğu dünyadan başlayarak sorunları çözeceğiz. Sizi sorunların yaşandığı alandan çıkarıp, sorunsuz alanda hizmet vereceğiniz alana ulaştırmak istiyoruz.” (ANKA)