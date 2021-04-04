Kılıçdaroğlu: Sahte gündemler tutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım"