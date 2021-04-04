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Kılıçdaroğlu: Sahte gündemler tutmaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım"

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