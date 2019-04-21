Kılıçdaroğlu: Saldırı Türkiye'nin birliğine yapılmıştır

21 Nisan 2019

CHP lideri Kılıdaroğlu, kendisine yapılan saldırının Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırı olduğunu söyledi.

Bu ülkede görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkan olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca hiç kimse unutmasın, hiç kimse... Ben kuruluşun, kurtuluşun partisi olan, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; Kuvayımilliyecilerin partisi, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım, aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak, Bir milim geri adım atmayacağım, bir milim. Bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etmem, vermem. Eğer bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuzdur. Şehitler için hepimizin yüreğinde acı duyulur. ŞŞehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliriz ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Ne için istemiyorlar? 'Baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın.' Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olaya şehit ailesi üzüldü. Saldıranların şehide de saygısı yoktur, namaza da saygısı yoktur, inanca da saygısı yoktur. Bunlar Müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Ben Mehmetçik babasıyım. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bu bizim şiarımızdır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de var şehidimiz. Biz şehitler arasında ayrım yapmadık. Şehit 82 milyonun onurudur. Bu ülkenin harcında yüzbinlerce şehidin kanı vardır. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldır mıyorsunuz?

Beni üzen durum şudur. Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse hakkı, hukuku sonuna kadar savunacağım. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Şehide saygısızlık yapıldı, şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı doğru dürüst. Beni üzen budur. Şehidin cenaze namazı yerine getirilmedi, anne ve baba acılı, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirinin kabahati yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu. Ne yaparlasa yapsınlar bizi yıldıramazlar. Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehdit de bulundular. Bir canım var; bu ülkenin bekası için, huzuru için, kalkınması için, çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye bahar getireceğiz, ülkenin her karışında bahar olacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz."