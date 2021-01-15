Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıları kınayarak, gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği bildirildi.

Uğuroğlu ve Hatipoğlu evlerinin önlerinde saldırıya uğramışlardı.

Özdağ'ı da aradı

Kılıçdaroğlu, Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada; evinin önünde arabasına bineceği sırada silahlı ve sopalı bir grubun saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Akşener'den açıklama

Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınadı.

Akşener şöyle konuştu:

"Kendisine şifa diliyorum. Bu tür saldırıları da şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Kimin başına gelirse gelsin korkunç bir şeydir. Dolayısıyla Sayın Özdağ çok eskiden beri tanıdığım, arkadaşım kabul ettiğim bir insandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda da Sayın Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Bu saldırganların derhal yakalanmaları ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü genelde bu tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye'de. Benim evim basılmıştı, saldırganların tümü beraat etti. Dolayısıyla Sayın Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum."