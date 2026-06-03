Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında konuşacağını duyurdu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta salı günü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıkladı.
CHP Sözcüsü Sarı, CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını belirterek, parti yönetiminde kurultay sürecinin de değerlendirildiğini söyledi.
Kurultaya karşı olmadıklarını ifade eden Sarı, konunun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da ele alındığını belirterek, parti içinde görüş alışverişini artırmak amacıyla bir diyalog heyeti oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı.