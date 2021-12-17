  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu: Saray hükümeti artık kangrenli bacaktır
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Saray hükümeti artık kangrenli bacaktır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomideki son gelişmeler ardından TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aradığını belirterek, "Ülke yangın yeri. Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı" ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kılıçdaroğlu, twitter'dan yaptığı açıklamada yeniden erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu,  şunları kaydetti:

"TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.

Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!"

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu