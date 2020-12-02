Kılıçdaroğlu: Satmadığımız fabrika kalmadı, o paraları da yedik, borçları da yedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıdaki konuşmasına, kendisinden önce kürsüye çıkan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er'in, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Güneydoğu'da terörist cenazesine katıldığını, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözlerinin maksadını aştığını belirttiği ifadelerini değerlendirerek başladı.

Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenaze törenine katılmasının sosyal medyada fotomontajla terörist cenazesine katılmış gibi gösterildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, cenaze törenine tüm siyasi partilerden katılım olduğuna dikkati çekti.

Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en açık şekilde terör örgütüne karşı açıklama yapan kişi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız, doğru değildir. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının şu an tehlikede olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Siz 18 yılda dışardaki tefecilere yani size borç verenlere 187 milyar dolar faiz ödediyseniz sadece benim değil, muhtar olarak sizin de düşünmeniz gerekir. Cumhuriyet tarihinin tüm dönemlerinde ödenen faizin kat kat fazlasını son 18 yılda, 187 milyar dolar faiz, ödemişiz. Satmadığımız fabrika kalmadı, o paraları da yedik, borçları da yedik. Yunanistan uluslararası piyasalarda binde 9 ile borçlanıyor, Türkiye yüzde 6 faizle borçlanıyor, dünyanın en yüksek faiziyle, niçin? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim koruyacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, şehir hastaneleri ve havaalanları yapıldığını ancak kimsenin maliyetini bilmediğini, Çin'e yapılan Asya'nın en büyük havaalanının maliyetini büyükelçiyi arayarak sorduğunu, maliyetini bir hafta içinde gönderdiklerini aktardı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri

Kılıçdaroğlu, televizyondaki bir tartışma programında konuşan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin, Sakarya'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasıyla ilgili olduğunu belirterek, bu fabrikanın Katar ordusuna verildiğini söyledi.

"Bir dolar dahi almadan verildi." ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ait tank palet fabrikası Katar ordusuna sıfır fiyatla verildi. Kaçınız itiraz etti? Ordu diyoruz, bizim ordumuz diyoruz, bizim şehitlerimiz diyoruz, peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Peygamber ocağını, Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? Nasıl olur da siz 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını tank üretsin diye Katar'a vereceksiniz? Katar tank mı üretiyor, hayır. 2018'de bize ilk tank verilecekti, nerde bu tanklar? Defalarca gündeme getirdim. Sonunda dediler ki 'Katar buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapacak'. Çıktım şunu söyledim, Katar'la sözleşmeyi feshet, ben bir hafta içinde size 50 milyon doları o kasaya koymazsam ben siyaseti bırakacağım, sen de benden kurtulmuş olacaksın. Bir kampanya açsak herkes 1 dolar versin, devletin ordusunun fabrikası, tank palet fabrikası Avrupa'nın en önemli 5 fabrikasından biri, herkes birer dolar, kimisi 50, 100 dolar verse 3 günde toplarız. Bu da olmadı. Buna kim itiraz edecek? Ordu güzel, bol bol güzel laflar edelim ama fabrikasını da arka taraftan Katar'a verelim. Bu mudur orduyu, bayrağı, vatanı sevmek? Ben bunu hazmedemem arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı'ndan en alttaki erine kadar bütün ordunun benim başımın üzerinde yeri vardır."

Kemal Kılıçdaroğlu, 2 kurumun siyasete bulaşmaması gerektiğini, bunlardan birinin Genelkurmay, diğerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirterek, "Dönemin Genelkurmay Başkanı, Atatürk hayattayken milletvekili olmak ister, 'hem genelkurmay başkanı olayım hem milletvekili.' Atatürk der ki, 'Hayır, ikisi beraber olmaz.' Orduyu siyasete bulaştırmak. Bugün de aynı kuralın çalışması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Demokrasinin güçlenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde. Türkiye Muhtarlar Birliğinin merkezinin Ankara’da olması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı. Siyaset kurumu muhtarlığı gerçek anlamda muhtarlık olarak görmek istiyorsa kanaat önderi olarak algılamak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Benim sizden isteğim, siyasi görüşleriniz farklı olabilir, hepsine saygılıyım, 'benim saydığım 11 madde hangi siyasi parti parlamentoda görüşülürken el kaldırır, destek verirse oyum onun arkasında' dersiniz. Yapmayana 'oy vermeyiz' demeniz lazım. Bu söylediklerim devlet bütçesine çok büyük bir yük getirmez. Bu söylediklerim muhtarların bir kurum olarak öne çıkması için önemli."