Kılıçdaroğlu: 'Sebebi 1970 petrol krizidir’ diyebilirdin

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında 2001 krizinin etkilerinden söz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Erdoğan ‘2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz’ demişsin. Mütevazilik yapmışsın. ‘Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir’ de diyebilirdin. Hatta ‘O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı’ da diyebilirdin. Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!”