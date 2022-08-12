Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra ÖTV indirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV konusunda açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili yaptığı paylaşımda, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." ifadelerini kullandı.