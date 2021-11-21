Kılıçdaroğlu: Sen kimsin de kimi affediyorsun!

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında “Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisine açılan davaların aleyhine sonuçlanan 2'sinin AİHM'de lehine sonuçlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalan davaları geri çekmeme çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"