Kılıçdaroğlu: Sökmez artık bunlar, yutmayız

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir TV programının ardından yumruklu saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kavuncu'ya yapılan saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 20, 2021

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.