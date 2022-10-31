Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile Serbest Piyasa Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ve SPK üyesi Ali Akay görevden alınırken; SPK Vekili olarak Enver Usca, SPK üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, söz konusu görevden alma kararlarını değerlendirdi.

23 Eylül 2022’deki açıklamalarını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem! https://t.co/ZKy3kvsonr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022

“SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığını derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem!”

Kılıçdaroğlu, 23 Eylül’de ise şu mesajı yayınlamıştı:

“Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e ‘sistemik risk’ yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var. Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek! Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…”