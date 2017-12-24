Kılıçdaroğlu: Taşeron işçinin hakkını biz savunduk

24 Aralık 2017

Partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile yayımlanan taşeron işçi düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçiler, 21. yüzyıl köleleri gibi çalıştırıldı. Hiçbir hakları yoktu. Taşeron işçilerin haklarına biz sahip çıktık. Taşeron işçilerinin haklarını kim savundu? Biz savunduk. Neyi, nasıl yapacağımızı da söyledik. Taşeron işçilerinin dernekleriyle, onların örgütleriyle bir araya geldik. Onlara her türlü hakkı vereceğimizi, normal, sendikalı bir işçiden ayrı tutulamayacaklarını, o işçiler hangi haklara sahipse taşeron işçisi de aynı haklara sahip olacaklarını söyledik" dedi.

"Bugün o noktaya geldiler. Taşeron işçilere kadro veren KHK'yı çıkardılar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla iktidar partisinin bizim bulunduğumuz noktaya gelmeleri bizi ancak memnun eder. Buradan bütün taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum; sen, yıllar yılı konuşamıyordun, hak, hukuk, adalet diyemiyordun, senin sesin, mesajın biz olduk. Eksiklikler var mı? Var. Tamamlanması için mücadele edeceğiz. Peki işimiz bitti mi? Hayır henüz bitmedi. Muhtarların, orman köylülerinin sorunları var, onları da çözeceğiz. Hepsinin nasıl çözüleceğini toplumun önüne koyacağız. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki maaş ikramiye vermek bizim namus borcumuzdur. Bunu gerçekleştireceğiz"

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Kaynak: AA