Kılıçdaroğlu: TBMM’ye sabotaj yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium’da ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı gezdi.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, ‘Güvenlik Soruşturması teklifinin TBMM gündemine ikinci kez getirilmesi ile ilgili tartışmalarda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için kullandığı, “Pişman ederim” sözünü eleştirdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "TBMM Başkanı’nın bu sözü bulunduğu koltuğa yakışmıyor. Ne demek pişman ederim, aslında kendisinin pişman olması lazım. İçtüzüğün ön gördüğü kurallar çiğneniyor. TBMM’ye sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra Saray'dan gelen talimat yerine getiriliyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İçtüzüğe göre bir yıl parlamentoya gelmemesi gereken yasa teklifi, toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanılıyor. Bu açıkça ‘ben Anayasa’yı, İçtüzüğü istediğim zaman ihlal ederim, ben yasaları istediğim şekliyle yorumlarım, ben Meclis Başkanıyım, Meclis Başkanı olmamın temel amacı şu, ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum, Erdoğan’dan bir talimat gelirse yerine getiririm, Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım… Zaten Erdoğan’ın parlamentoda çok ciddi bir grubu var, bunların tamamı Saray’ın milletvekilleri, Erdoğan el kaldırınca hep beraber el kaldırıyoruz, el indir deyince hep beraber el indiriyoruz… Dolayısıyla parlamentodaki yasa neyi getirir, neyi götürür bunlar asla düşünülmüyor. Parlamento ciddi vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi, gerçekten üzüntülü bir tablo. Meclis Başkanı’nın oturup düşünmesi yerine ‘Ben sana gösteririm’ demek ya da tehdit etmek o makamın ağırlığına yakışmaz."

AYM eleştirisi

Kılıçdaroğlu, "Hukukun olmadığı, Anayasa’nın ayaklar altına alındığı yerde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gerek yok’ açıklamasıdır, herhalde bu açıklama. Doğru bir açıklama değil. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım. O kurumların başında da Anayasa Mahkemesi geliyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını, atamaları eleştirebiliriz, ama kurum olarak Anayasa Mahkemesi’nin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği, özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet için önemlidir. Başvurduğumuz en son yargı makamıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ni gelin kapatın demek, doğru bir yaklaşım değildir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "(Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi çıkışı için Akşener’in “Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için” yorumu yaptığının anımsatılması üzerine) Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Sayın Erdoğan’ın geleceğine paralel kıldı. Eğer kişi ‘Erdoğan yoksa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var’ noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından."