Kılıçdaroğlu TİP'li Atalay'ı ziyaret etti, Kurtulmuş'a çağrı yaptı

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP'li Can Atalay, 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili seçilmiş ancak tahliye edilmemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14:20 sıralarında Marmara Cezaevi'ne giderek Atalay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından Kurtulmuş'a seslendi.

CHP lideri, Meclis başkanından beklentisini "Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararını alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak" diyerek açıkladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Can Atalay hapiste, TBMM’de görevli olan Can Atalay’ı İnsan Haklarından Sorumlu Komisyon’a seçiyorlar. Ama Can Atalay hapiste. Hiç kimse milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz.

Bu görev en çok kime yakışırdı? Bunu duyurma görevi en çok CHP’ye yakışırdı. Buradan TBMM başkanına da çağrı yapmak isterim... Benim sayın başkandan beklediğim şudur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararını alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak."