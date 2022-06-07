Kılıçdaroğlu: TÜİK'e müdahale ediyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

''Bu ülkenin geleceğini inşa edeceğiz. Bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Bunları yapmaya kararlıyız. Hiçkimsenin inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. İnsana insanca bakacağız, Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak bakacağız. İnsana hizmet etmekten onur duyacağız.

Biz hayatta olduğumuz sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın. Çünkü biz Kuvâ-yi Milliye'ciyiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime de seslendim.

Van’da, Şanlıurfa’da verdiğim sözü hatırlattılar, dediler ki çiftçiler ‘Acaba çiftçiye elektriği ücretsiz verecek misiniz? Bunun sözünü verir misiniz?’ Hiç meraklanmayın dedim; Konya’da da vereceğiz, her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Hiçkimse endişe etmesin. Ve onlara bunun nasıl yapılacağını da anlattım. Allah’ın güneşi bedava; güneş elektriği santralleri kuracaksınız. Kuracaksınız, kooperatif şeklinde örgütleneceksiniz. Elektriğini kooperatif elektriği size bedava verecek, artanı da size gelir etmek için satacaksınız.

Uyuşturucu baronları. Her gelir grubuna göre uyuşturucu yapan kişiler. Bunlar en büyük desteği Saray’dan, iktidardan alıyorlar. Bunlarla fotoğraflar çektiriyorlar. Uyuşturucu baronlarına da sözümdür: Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Gencecik çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz.

Evlatlarımızı zehirleyen bu uyuşturucu baronlarına da sözümdür: İktidarımızda bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Gencecik çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz.

"Artık hiçbir yer kale değil"

Kayseri'de İzmir Marşı söyleyen gençleri izlerken gözlerim yaşardı, alınlarından öpüyorum. Artık hiçbir yer kale değil! Konya'da da Kayseri'de de CHP olacak.

Muhafazakar genç kadın kardeşlerime iki çift lafım var. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz, yarın döner bunlar size de hakaret ederler.

Efendim CHP diyecekler... Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık birlikteyiz, artık beraberiz. Aynı değerleri savunuyoruz.

Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı’nı çalıştırmama sözü almışlar. Sözleşmeye hüküm koymuşlar, ‘İstanbul’un Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak’ diye. Orada duruyor, boş. Çalıştırmıyorlar, beyler kazanacak… 22 milyara mal et, 59 milyar TL dolar elde et. Böyle bir soygun dünyanın hiçbir yerinde görülmedi.

Bunlarla helalleşmeyeceğiz bunlarla hesaplaşacağız.

Enflasyon tepkisi

Ukrayna ile Rusya savaş halinde. Enflasyon Ukrayna'da yüzde 16,4 Rusya'da yüzde 17,8. TÜİK'in baskılardan sonra açıkladığı oran ise yüzde 73,50. TÜİK'e müdahale ediyorlar enflasyonu düşük göster diye. Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Memurun işçinin emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunu da düzelteceğiz. İşçilere emeklilere de sesleniyorum; hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız.

Hazine ve Maliye Bakanı 'Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz' diyor. Kim çözecek? Fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor, 'Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapma ısrarları var' diyor. Bir devlet böyle yönetilemez. Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor.''