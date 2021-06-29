Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yeraltı dünyası tarafından yönetilmektedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Öyle bir rezaletle karşı karşıyayız ki hukuk kalmadı. Mersin Limanı’na Ekvator’dan 615 kilo kokain gelir yakalanır, dava açan yok. Brezilya’dan Dilovası’na 540 kilo kokain gelir yakalanır, dava açan yok. Allah bilir bu kokaini el altından piyasaya sürdüler. Böyle bir rezalet olur mu? Kokain bu ya gencecik fidan gibi çocuklarımızı öldürüyoruz. Bu tablo karşısında hala yukarıda adam oturuyor. Her şey güllük gülistanlık, efendim Avrupa bizi kıskanıyor. Vallahi Avrupa’nın otoriter politikacıları özeniyorlardır tabii. Hakim senden, kaymakam senden, medya senden, yolsuzluk gırla, her türlü dalavereyi çevirebiliyorsun, kimse sana dokunmuyor. Kıskanmazlar mı, kıskanıyorlar." dedi.

"Erdoğan dış güçlerin temsilcisi"

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi:

"Ayrıca ekonomiyi ve hukuku kayıt dışına alırsanız bir süre sonra egemen güçlerin esiri olursunuz. Bir süre sonra egemen güçler talimat vermeye başlarlar. Çünkü mal varlığınız farkındalardır. O nedenle Türkiye’nin temel sorunlarından birisi de devleti yönetenlerin egemen güçlerin eseri olmasıdır. Allah kimseyi bu duruma düşünmesin. Yerli ve milli ayaklarıyla geçinenler, egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. ‘Efendim Kanal İstanbul’a para verirse, yabancı güçler söke söke bu paraları alırlarmış.’ Temsilciye bak, Erdoğan dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım. Söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim. Müteahhitlere sesleniyorum; Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Lamı cimi yok bu işin. Bankalara söylüyorum, bu işe kredi veren unutsun kendisini. Ve bürokratlara söylüyorum, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağım."

Bahçeli'ye sınav yanıtı

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sınav önerisiyle ilgili, "Biraz gülümseyelim. Sayın Bahçeli demiş ki ‘siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin üniversite sınavlarını kaldıralım, gençlerimizi daha fazla yormayalım.’ Güzel. Ama benim Bahçeli’ye bir iyi bir kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim, bizim çocuklarımız için değil.” dedi.

"İktidar, devlet olmak için geldi"

"Devletin iyi yönetilmediğini biliyoruz. Çünkü iktidar, devleti yönetmek için değil, devlet olmak için geldi. ‘İstediğimi asarım, keserim’ diyor." diyen Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktaya geldi ki 19 yıl sonunda ekonomi ve hukukta devlet kayıt dışına çıkmaya başladı. Bakınız, bunu yaparken bilinçli yaptılar. Önce ne yaptılar? Bütün bakanlıklarda özellikle maliye ile ilgili olan bütün bakanlıklarda teftiş kurullarını kapattılar. Böylece ekonomide kayıt dışılığın alt yapısını süratli bir şekilde oluşturdular. Devlette liyakat vardı. Yandaşları getirdiler. Sakıncası var mıdır yok mudur, bürokrasiyi bir anlamda robotlaştırdılar. O kadar farklı bir tabloyla karşılaştık ki bu tür rezalet hiç görülmedi. Bakanlar, milletvekili, vali, belediye başkanları önünde rüşvet tartışması yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En güçlü kurumlarımızdan olan ve şimdi şamar oğluna dönen Merkez Bankası. Damat-kayınpeder 128 milyar doları buharlaştırdılar. Devleti kayıt dışına çıkarmak ne demek? Devleti yöneten kişiler ailesi, yakınlarıyla topluma örnek olmak zorundadır. İsraftan kaçınacaksın, herkesten önce vergini ödeyeceksin. Şimdi ben AK Partili kardeşlerime, MHP’li kardeşlerime seslenmek isterim. Sizler de vergi veriyorsunuz. Nasıl oluyor Erdoğan ve ailesi, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi vermemek için şirket açıyorlar? Devlete beş kuruş vergi ödemiyorlar. Senin vicdanın bunu kabul ediyor mu? Devleti soyulacak bir organ görüp, kayıt dışına almak ne kadar doğru? Bir devlet nasıl bu hale gelir? Man Adası’ndan söz ediyorum." diye konuştu.

"Mafya siyaseti besler hale geldi"

Kılıçdaroğlu, "Hükümetin ekonomi ve hukukta kayıt dışına çıkması ne anlama gelir? Mafyaya teslim olması anlamına gelir. Yeraltı dünyası talimat verir, siyasi otorite gereğini yapar. Geldiğimiz nokta budur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yeraltı dünyası tarafından yönetilmektedir ve korunmaktadır. Ne oldu bütün bunlardan sonra? Bütün mukaddes değerlerimizi tahrip ettiler. Tarihte böyle bir şey hiç görülmemiş. Bakın ne oluyor? Önce devlette kirlenme başlıyor. Arkasından çürüme başlıyor. Üçüncü aşama hukuk kokmaya başlıyor. Sarayda lağım patladı, bütün dünya hissetmeye başladı ama onlar hissetmiyor, lağım çukurundalar. Düzgün insanlar o kokuyu hissediyor. Bu ülkenin AYM Başkanı bile konuşmak zorunda kaldı. ‘Hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir’ diyor. Doğru. Yolsuzlukları örtmek için adres şu an mahkemeler. ‘Mahkemelerin çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışlar kaçınılmazdır.’ Evet hukuk dışı arayışlar var. Devleti, ekonomiyi hukuk dışına çıkardılar. Mafya siyaseti besler hale geldi." dedi.