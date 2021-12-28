Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğe ihtiyacı var

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Heyetlerarası görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar görüşme sonrasında CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin birliğe ihtiyacı var, beraber olmaya ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var, helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz, oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın Genel Başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomi; esnafın, emeklinin, ücretlinin, çiftçinin sorunları… Bütün bunlar masaya yatırıldı, görüşüldü, tartışıldı. Elbette ki farklı görüşlerimiz var, ama her görüş bizim için son derece değerlidir” dedi.

Pervin Buldan ise şunları söyledi:

“Bugün siyasi partileri ziyaret programımızın son aşamasına geldik. Türkiye’nin temel sorunları konusunda her parti kendi görüşünü sunar. Biz de bugün bunu yaptık. Erken seçim kararıyla birlikte de Türkiye yeni bir yönetimi yeni bir anlayışı mutlaka görecektir. Bu konuda biz görüşlerimizi sayın Genel Başkana ifade ettik. Bir ortak önerge ile TBMM'ye erken seçim talebini gündeme getirme teklifimizi sunduk Genel Başkana. Kendi aralarında istişare edecekler milletvekilleriyle bize görüşlerini bildirecekler. Bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir.”

"Türkiye'nin sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım"

Mithat Sancar da şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çoklu kriz sürecinde olduğu konusunda hemfikiriz. Bu krizlerden çıkış yollarını en geniş istişare diyalog ve tartışma yoluyla bulabiliriz. Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizle topluma göstermemiz gerekiyor. Seçim güvenliği konusunu bugünden ortak çalışma ile işleme gibi görevle karşı karşıyayız. İktidarın toplumu kutuplaştırma gerginleştirme düşmanlaştırma politikası kendisini korumanın en temel ayrıntısıdır. Diyalogla müzakere ile toplumsal barışı kurabileceğimizi topluma göstermek. Muhalefetin bütün partilerin topluma verebilecekleri en büyük vaat toplumsal barışı birlikte kurabilmek. Türkiye'nin sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım.”