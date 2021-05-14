Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen" dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.