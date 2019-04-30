Kılıçdaroğlu: Türkiye mali kıskaca alınıyor

30 Nisan 2019

Grup toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ekonominin iyiye gittiğine dair açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "İşsizlik aldı başını gidiyor. Hanedanla koskoca Türkiye Cumhuriyeti yönetilir mi? Damat asgari ücretle bir ev nasıl geçindirilir biliyor mu? Ekonomiyi teslim etmişler. Kendi hallerini düzeltiyorlar, kendi mutfaklarını düzeltiyorlar. Bu yılın ilk üç ayında 33 milyar lira faiz ödendi. 33 milyar lira faizi 82 milyon vatandaş ödedi. Bunların iktidar olduğu tarihten 2019 şubata kadar dışarıya ödedikleri faiz 165 milyar dolar. Sen bu parayı ödeyeceksin vatandaş sonunda böbreğini satacak. Olay sıradan bir olay değil. Türkiye yeniden mali kıskaca alınıyor. Dolar aldı başını gidiyor. Hala ekonomide iyiye gidiyoruz diye açıklama yapıyorlar. Terörle işbirliği yapıyor diyorlar. Terörle işbirliği yapan sensin vatandaşla işbirliği yapan benim. Bir dönem teröristlerin her dediğini yapanlar onlar bu ülkenin vatandaşlarının derdini dile getiren genel başkan da benim."

Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü oluyor?"

Derdimiz sadece ekonomi değil. Musa Kart hapse atıldı. Hakan Kara hapiste, Güray Öz hapiste. Cumhuriyet gazetesinin yazarları bunlar. Bunları FETÖ'yle suçluyorlar. Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü oluyor? Ortada bir hukuksuzluk var. Bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olan da iktidar sahipleri değildir. Bunu namuslu yargıçlar düzeltecektir. Osman Kavala 546 gündür hapiste. Ortada daha iddianame yok. Eren Erdem 305 gündür hapiste. Hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den içeride. Ailesi perişan vaziyette. Ailesine şunu söyledim; Eren Erdem onurlu kimliğiyle FETÖ ile mücadele eden düzgün ve namuslu bir kişidir. Hapiste kaldığı her gün şeref madalyası olarak tarihte yerini alacaktır.

"PKK'dan farkları yok"

Çubuk'ta şehit cenazesine katıldım. Çubuk Belediye başkanlığmıza geldiler, büyük bir bayrak verdili. İlçe başkanlarımız ziyaret ettiler. Sonra şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte gittik. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadılar. Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum. Gündeme getirmek istediğim provokasyon yapanlardır. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan bendim. Daha namazın başında cenaze gelmiş, slogan, hakaret. Bırakın bari bir namaz kılınsın, Fatiha okunsun. İzin vermiyorlar. İçimden geçirdim, bunlar gerçekten Müslüman mı? Şehitlerimizin yüzde 99'u fakir aile çocuğudur. Şehit cenazelerine katıldığımızda bir top aracının üzerine konur. Aile ve devlet erkanı arkasından yürür. Çoğu yoksul ailelerin çocuklarıdır. Yaşadıkları yerlere baktığınızda çıplak gerçeği görürüz.

Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan saygısızlığı eleştiriyorum. Şehit cenazesine yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Bırakın bari bir namaz kılınsın. Saldırı diyorlar, bir linç girişimiydi. Yapamadılar ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış. Sadece bana değil TBMM Başkanvekili ve milletvekilimiz orada. Bir eve girdik. O aileye küçük çocuğu Muhammed'e buradan sevgilerimi saygılarımı söylüyorum. Hayatımda ilk kez polisin akrep aracına bindim. Artvin'de saldıran PKK'ydı. Çubuk'taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK'dan bir farklı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyor. Aynı yolun yolcusuydular.