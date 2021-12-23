Kılıçdaroğlu: Türkiye siyasette başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için dün akşam saatlerinde Adana'ya geldi. Sabah, Adana Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförleri ile kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, nakliye emekçilerinin sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları ile görüştü. Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin; “Adana, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden birisi. Adana Sanayi Odası’nda hem ticaretten hem borsadan hem sanayiden yönetici olan arkadaşlarla, başkanlarla güzel bir toplantı yaptık. Siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şunu kendilerine açık ve net ifade ettim. Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Ciddi sorunlar var, bu da herkes tarafından gayet net biliyor. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Türkiye bütün bu sorunları aşabilir. Bütün bu sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı görüşme üzerine, şunları söyledi:

"Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejileri de bütün ayrıntıları ile anlattım. Demokrasi, üretim, sosyal devlet vurgusunu yaptım. Sürdürebilirliği, katma değeri yüksek ürün üretmesi gereken Türkiye’nin önemini vurguladım. Türkiye’nin itibarlı, saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yer alması için yüksek yetenek inşasına değer vermesi gerektiğini ifade ettim. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ifade ettim. Bunları nasıl çözeceğimizi de gayet kısa örnekler vererek de anlattım. Buradan yine ifade edeyim, hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye siyasette başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız."

Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da çiftçilere, büyükşehir belediyesini kazandıkları takdirde yaklaşık 2 buçuk milyon dönüm taşlık araziye güneş panelleri inşa ederek çiftçilere elektriği ücretsiz sağlayacaklarını açıklamıştı. Adana’da da benzer bir çalışmanın olup olmayacağına yönelik sorulan soruya, Kılıçdaroğlu, “Urfa’da Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verdikleri yani CHP’nin adayının kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana’da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık bir arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz.” yanıtını verdi.