Kılıçdaroğlu: Türkiye üretim esaslı ekonomi modeli benimsemeli

Manisa'daki temasları kapsamında Turgutlu ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Orta Park Meydanı'nda düzenlenen belediye yatırımları toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, insana, hizmete, ekmeğe, alın terine ve adalete dayalı bir siyaset anlayışını bina etmek istediklerini söyledi.

İşsizliğin nedeninin yanlış politikalar olduğunu, bu yanlışların nedenini iktidar partisine soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu benim sorumluluğum. Belediyelerimiz de yaptığı her işin, harcadığı her kuruşun hesabını verecek. O para milletin parası." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretim esaslı ekonomi modelini benimsemesi gerektiğini, özellikle gıda alanında ihtiyaçların ithalatla karşılanması durumunda ülkenin dış borcunun artacağını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddeti değerlendirdi

Kadına yönelik şiddete de değinen Kılıçdaroğlu, İslam'ın kadını yücelttiğini, Hz. Muhammed'in "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" diyerek kadına verdiği değeri gösterdiğini, Türk örf ve adetlerinin de anneyi en saygın yere koyduğunu ifade etti.

"Dini değerlerimizde ve geleneklerimizde kadın bu kadar özel bir yere konmuşken şiddet uygulanmasına anlam veremiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddeti, toplumun ve siyasetin iş birliği içinde sona erdirmesi gerektiğini, Türkiye'deki tüm belediyelerin şiddete uğrayan kadınlar için "Kadın Sığınma Evi" kurmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Türkiye'ye sevgiyi, bereketi, güzelliği getireceklerini anlatarak "Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir toplum inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin coğrafyasına bu güzelliği getireceğiz. Önce Allah'a, sonra kendimize güveniyoruz. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kararlıyım, ben beylerin paşaların çocuğu değilim. Ben halkın çocuğuyum. Sizinle birlikte yaşayacağım. O zaman ben rahat ederim." ifadelerini kullandı.

Hizmete açılan projeleri tanıtmak için eşi Sabriye Akın ile kürsüye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Aralarında kültür merkezi, taziye evi, park ve asfalt şantiyesinin bulunduğu yatırımların açılış kurdelesini Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve İlçe Belediye Başkanı Çetin birlikte kesti.

Muhtarlarla buluştu

Kılıçdaroğlu, yoğun mesaiyle çalışan muhtarlıklara özel kalem müdürü atanması gerektiğini, bunun hem işsizliği hem de muhtarlıklardaki iş yükünü azaltacağını söyledi.

Manisa programı kapsamında bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, talep ve sorunları dinledi.

Dile getirilen talepleri not aldığını ve yerine getirilmesinin takipçisi olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, bütün siyaset kurumlarının muhtarlara saygı göstermesi gerektiğini, Türkiye'de muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarını net şekilde belirleyen bir kanuna gereksinim olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki muhtarları tek çatı altında toplayan bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var. Belediyelerle ilgili bir kanun çıkarılırken görüş alınıyor. Neden muhtarlar birliği yok, sayısal olarak siz daha fazlasınız. Kendi sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için bu birliğe gideceksiniz. Parçalı yapı, sizin gücünüzü azaltır. Siyasi görüşlerinize saygılıyız ama ortak ses çıkarmak açısından muhtarlar birliğinin kurulması çok önemli." diye konuştu.

Yerel seçimlerde muhtarların da birleşik oy pusulasında yer almasının ve her mahallede "muhtarlık evi" kurulmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların iş yüküne dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

"Oy istemeye gelmedim"

Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliklerinden belediyelere devredilen malların muhtarlıklara iade edilmesi görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kendi bütçesi olması gerektiğini, bu bütçenin de belediyelerin aldığı emlak vergisinden ayrılan küçük bir payla oluşturulabileceğini söyledi.

Muhtarların mahallelerinin sosyal ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, devletin sosyal yardımlarının muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını, muhtarların mahalleleriyle ilgili alınan kararlarda belediye meclisi toplantılarına katılmasını da önerdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizden oy istemeye gelmedim. Size hakkınızı teslim etmeyenlere sesinizi duyurmak... Benim işim bu. Her görüşten muhtar var. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyaset yapanlar toplumu böler, ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Emeklinin, işsizlerin sorunları var. Bunları çözmek gerekiyor. Siyaseti böyle yaparsak Türkiye'deki kavgayı ve bölünmeyi çözmüş oluruz. Kavgalar zaman kaybına yol açıyor. Siyasetin görevi sorun çözmektir. Eğer siyasetçiler yeni sorunlar yaratıyorsa bu siyaset değildir. Benim sorumluluğum sizlerin sesini duyurmaktır. Bunun mücadelesini vermekteyiz. Biz muhtarlık kanunu hazırladık. Bu teklifimizi Meclise getirdik. Muhtarlarımızın bundan haberi yok. Bu bizim kabahatimiz. Sorunlarınızı çözmek için siyaseten dile getireceğiz."

Kılıçdaroğlu daha sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada sanayicilerle basın kapalı toplantı gerçekleştirdi.