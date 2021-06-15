Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Önce toplu balık ölümleri oldu, Marmara’da. Arkasından deniz kırmızıya dönüştü. Arkasından Marmara yeşile döndü. Arkasından Marmara’yı deniz anası bastı. Marmara Denizi’nde 124 tür balık vardı, ticari anlamda söylüyorum. Çoğu bitti. Kalmadı. Marmara Denizi’ni bir çökertme havuzu olarak kullandılar, bütün kirlilikler buraya aktı. Deşarjın süratle durdurulması lazım. Çevre hakkı, bizim 2. Yüzyıla Çağrı Beyanname’mizin 10. maddesinde, bu vardır. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye, güzel bir dünya bırakmak zorundayız biz. Bize oy versin vermesin, hangi kimlik ve inançtan olursa olsun, bu şanlı bayrağın altında yaşıyorsak onların da ağacı görme, kuşu görme hakkı vardır. Doğa haklarını korumak, adaleti korumaktır. Adalet sadece bizim için değil kainatın da dünyanın da hakkı vardır. Kentlere ihanet edildi. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’a ihanet edildi. Devasa bir kent, beton ormanına döndü. Şimdi mücadele ediyoruz."

"Atamayla gelen birisi temsil ediyor"

"Milli iradeye ihanet ettiler. Nasıl ihanet edilir diyeceksiniz." diyen Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil ederler. Eskiden cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman devletin ikinci adamı TBMM Başkanı, ikisi seçimle gelir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve cumhurbaşkanını temsil ederdi. Şimdi, atamayla gelen birisi temsil ediyor. Bu milli iradeye ihanettir. Bunu da herkes kulağında tutsun. Ne oldu da TBMM Başkanı, Türkiye’yi temsil etmekten alıkonuldu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar gitti. ‘Bu soru sorulur’ mu diyor. Neyi soracağız? Nereye gitti bu para? Bilmiyoruz. Kaça satıldı onu da bilmiyoruz. Araştıralım, soralım. Bu mudur adalet? Milletin vekili soru soramıyor. Yok böyle bir şey. 128 milyar dolar nereye gitmiştir diye Merkez Bankası Başkanı ‘araştırayım’ dedi, pat görevden aldılar, sen misin araştıran?" dedi.

"19 yılda 220 milyar liralık ihale"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Hepimiz vergi veririz, devleti yönetenlerin de vergi vermesi lazım, şirketleri varsa kurumlar vergisi vermesi lazım. Onlar topluma örnek olmak zorundadır. Man Adası’nda Erdoğan’ın ailesi, dünyanın parasını kazandılar, niye 1 sterlinlik şirket kuruyorlar, niye, vergi sıfır. Bu mudur adalet? AK Partili kardeşime soruyorum, bu mudur adalet? Son 19 yılda 220 milyar liralık ihale aldı, bu beşli çete. Bu kadar dümeni çeviren insanlar, 220 milyar liralık ihaleden para almamışlar mıdır? Türkiye lağım kokmuyor mu? Rezaletler, rüşvetler söylenmiyor mu? 220 milyar lira, bir devleti yeniden inşa edersiniz ve beş kişiye veriyorsunuz. AK Parti, MHP’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim, bu mudur adalet?" şeklinde konuştu.

"Rüşvet alan belli, sen kimin elçisisin?"

"Devletin geleneklerini tahrip ettiler. Adalet dediğimiz kavramı yerle yeksan ettiler." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir ülkenin İçişleri Bakanı, ‘her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet gittiğini biliyorum’ der. Sonuçta bütün CHP’li milletvekilleri, TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdik, 600 milletvekili töhmet altındadır, kim açıklasın’ dedik. TBMM Başkanlığı yazı yazdı aradan 15 günden fazla zaman geçti, tık yok. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime soruyorum. Siz hiç bu adamı merak etmiyor musunuz? Ben mi merak edeceğim sadece. Hiç demiyor musunuz, bir devlet böyle yönetilmez. Rüşvet alan belli, sen kimin elçisisin? Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. İçişleri Bakanı ‘rüşvet var’ diyorsa, bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur. Erdoğan hiç sormuyor bu soruyu. Sen atadın. Bazı açıklamalar geldi, ‘her ay değil çok daha büyük paralar veriyoruz’ diye.

Devletteki çürümeye bak. Erdoğan, rüşveti alanı iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp, görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır. Açıklama yapıyor, ‘tartışmaları, suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız’ diyor. Açıklama yapan suç örgütü değil ki İçişleri Bakanı. Ben sana İçişleri Bakanı’nı soruyorum, sen suç örgütünden bahsediyorsun. Şunu diyorsa doğru ‘zaten İçişleri Bakanı da suç örgütlerinden biri’ diyorsa, mesele yok o zaman, doğruyu söylüyor o zaman. Bakın bütün bu pislikler oluyor, devletin bütün gelirleri talan ediliyor, devleti yönetenler devlete vergi vermemek için her türlü numarayı çekiyorlar, millet aç ve perişan, biz bunu söylediğimiz zaman ‘millet açmış, buyurun siz doyurun milleti’ diyor. Bizim doyurmamız için senin oradan çekilmen lazım, ayrılman lazım. Devleti yönetme makamı, haksızlıkları telafi etme makamıdır. ‘Ben bunu beceremiyorum, ben açları doyuramıyorum,’ zaten seni doyurmak bir sorun. Türkiye’nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak, doyuramıyoruz. Milyarları dolarları veriyoruz, doymuyorsunuz kardeşim ya. Biz sizi doyurmak için değil halkı doyurmak için vatandaşı doyurmak için, çocukların yatağa aç girmemesi için iktidar olmak istiyoruz. Telefi makamından haberi yok, ‘nasıl malı götürürüz.’ Bütün program bunun üzerine kurulu."

Erdoğan'ın sözleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında muhalefet liderlerinin vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığından bahsettiklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira… Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler. Daha yeni hububat, çay fiyatlarını açıkladık, şimdi fındık geliyor onun da fiyatını açıklayacağız. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor."