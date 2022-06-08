  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
Takip Et

Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen'in eşlik ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 sorusuna yanıt verdi

Chp Haberleri

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 sorusuna yanıt verdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
chp