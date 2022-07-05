Kılıçdaroğlu: Varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2022

"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın." dedi.