Kılıçdaroğlu: Varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2022
"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın." dedi.