Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmir'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'e giderek deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.
Akşener ilçeleri ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremle sarsılan İzmir'i ziyaret edeceği bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in yarın İzmir'de olacağı ve depremden etkilenen ilçeleri ziyaret edeceği duyuruldu.