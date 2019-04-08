Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması

08 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimlerine yönelik devam eden tartışmalara ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Seçimlerin ardından sekizinci gündeyiz ama hale seçim tartışmaları devam ediyor. YSK, kanunlara ve içtihatlara uymak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımız yok. Yasa, 'delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazlar incelenmez' diyor. YSK seçim güvenliğini bozacak bir sürecin içine girmiştir. 'Bir gariplik olduğunu hissettiğimiz gerekçesiyle' diye açıklama yapıyorlar. Hukuk devletiysek bunun kanunlarda bir karşılığı olması lazım. YSK'da görev yapan yargıçlara seslenmek istiyorum; Sizin tarafsızlığınız, bağımsızlığınız çok önemli. 38 ilçede 'bir gariplik var' diye itiraz ediyorlar. Islak imzalı tutanaklarda AK Partililerin, MHP'lilerin, İYİ Partililerin, CHP'lilerin ve Saadet Partililerin imzaları var. Bir sorun varsa o tutanağa niye şerh koymadınız. YSK karar verirken ıslak imzalı tutanakları önüne alıp bakmalı."

Akşener şunları söyledi:

"Bu millet güç odaklarıyla mücadele ettiğini söylediği için onu seçti. Şimdi milletin iradesine ihanet etmektedir. Bugün seçim kazanmak için 15 bin oyu yetersiz bulan Erdoğan, Evren'in önüne geçmiştir. Bu millet iradesini sorgulayana sandıkta sağlam bir tokat atar. Kibir abidelerinin kulağını çeken millet bu sefer sandıkta o kulağı koparır. Bizim itirazlarımız reddedildi, Saadet Partisi'ne cevap bile verilmedi, CHP'nin çok az talebi kabul edildi ama AK Parti'nin her talebi kabul edildi. İstanbul'u kazanana kadar tekrar tekrar seçim yapacaklar gibi. Adalet Bakanı 'hislerimize göre' diyor, hukuk ve bilim buz gibi soğuktur; veriye dayanır."

Sayım sürecinde son durum

Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu geçersiz oyların sayımına ilişkin son verileri de paylaştı. Buna göre sandıkların yüzde 92,30'u sayıldı. Saat 08:54 itibariyle Ekrem İmamoğlu 15 bin 754 oy farkıyla önde bulunuyor.