Kılıçdaroğlu: Yargı iflas etti
İstanbul İl Kongre'sinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AYM'nin Alpay ve Altan'a yönelik verdiği kararı tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İflas eden bir yargı ile karşı karşıyayız" dedi.
3 Mayıs 2017'de başlayan takvim çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor. CHP'nin 36’ıncı İstanbul İl Olağan Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'inde başladı.
654 delegenin oy kullanacağı seçimde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor.
Mevcut Başkan Canpolat’ın performansından memnun olanlar 'Canpolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmasında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a yönelik verdiği kararı tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tepki gösterdi.
"Kuvvetler ayrılığı ilkesini ayağa kaldıran biz olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Yargı... İflas eden bir yargı sistemi ile karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Bugün geldiğimiz noktada suçluyu belirleyan organ sarayda oturan zevattır. Hitler Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün de o koşullar var. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:
- Asgari ücret 2000 lira olmalı' dedik. 3 çocuklu, eşi çalışmayan bir aile düşünün. Milyonlarca aile var böyle. Nasıl geçinecekler? Üretenlerin, alın terinin hakkını korumak bizim boynumuzun borcu. Kim üretiyorsa başımızın üstünde yeri var.
- CHP gelirse dış politikada ne olur? 180 derece değişiklik olur. Kavgadan hep zarar görüyoruz. Barıştan yana olacağız. Gazi Mustafa Kemal boşuna mı 'Yurtta barış, dünyada barış' dedi. ABD ile müttefiksek Türkiye'yi güvenlik açısından riskli ülke olarak tanımlayamaz. Müttefiksek bize karşı olmamalı ve terör örgütlerine silah vermemeli.
- 2019'daki seçimler sıradan seçimler değil. Demokrasiden yana olan bütün güçlerin hangi siyasi partiden olursa olsun ortak ses çıkarması lazım. Otoriter rejimi savunmak Türkiye'yi karanlığa götürür.
"Böyle düşünen varsa hemen ayrılsın"
- Bazen 'biz' değil 'ben' mücadelesinin yapıldığını görüyorum. Bu bizim tarihimize ve geleneklerimize aykırıdır. Bunu CHP içine aşılayan 12 Eylül darbecileridir. Eğer bir kişi 'Ben ne olacağım' diye düşünüyorsa hemen CHP'den ayrılsın.