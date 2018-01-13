Kılıçdaroğlu: Yargı iflas etti

13 Ocak 2018

3 Mayıs 2017'de başlayan takvim çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor. CHP'nin 36’ıncı İstanbul İl Olağan Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'inde başladı.

654 delegenin oy kullanacağı seçimde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor.

Mevcut Başkan Canpolat’ın performansından memnun olanlar 'Canpolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmasında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a yönelik verdiği kararı tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tepki gösterdi.

"Kuvvetler ayrılığı ilkesini ayağa kaldıran biz olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Yargı... İflas eden bir yargı sistemi ile karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Bugün geldiğimiz noktada suçluyu belirleyan organ sarayda oturan zevattır. Hitler Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün de o koşullar var. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri, "Boşuna kilometrelerce yol yürümedik. Bu ülke için, çocuklarımız için yürüdük. Adalet isteyen herkes için mücadele edeceğiz. Adalet üzerine hepimizin titremesi gerekir. Sanıyorlar ki üzerimize gelince geri adım atacağız. Hak, hukuk ve adalet için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim gibi düşünmeyenlerle beraber yaşamak istiyoruz. Aç ve açıkta kimse kalmasın istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım, AYM kararı için 'İlk derece mahkemesinin kararı geçerlidir' diyor. Yargıtay'ı da kapatın o zaman. Bu kadar mahkeme niye var... Adalet anlayışından bu kadar yoksun bir hükümet ile karşı karşıyayız" dedi.