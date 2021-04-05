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Kılıçdaroğlu: Yargının bağımsız ve tarafsız olacağı bir Türkiye inşa edeceğiz

Avukatlar Günü’nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hukukun üstünlüğünün yeniden hakim, yargının bağımsız ve tarafsız olacağı, özgür ve demokratik Türkiye’yi inşa edeceğimizin sözünü veriyorum.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen mesleğini onuruyla omuzlayan değerli avukatlarlarımızı selamlıyorum. Hukukun üstünlüğünün yeniden hakim, yargının bağımsız ve tarafsız olacağı, özgür ve demokratik Türkiye’yi inşa edeceğimizin sözünü veriyorum.” dedi.

 

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