Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa liderlerinin “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” açıklaması yapmaya başladıklarını belirterek, Türkiye'nin yeni bir sığınmacı anlaşması yapmasına karşı çıktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Avrupa liderleri “Afganistan sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?

Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!"

Taliban Kabil'i ele geçirdi

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, önceki gün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.