Kılıçdaroğlu: Yeniden kapanma başladı, fatura esnafa çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında AK Parti kongrelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Pandemi var, sosyal mesafeyi koruyalım, sokağa mümkünse az çıkalım. En tepedekiler koro halinde söylüyorlar. Peki Türkiye niye kıpkırmızı oldu? Lebaleb doldurdun salonları, bir de doktorluğa soyundun; ‘Kar yağdı mikroplar öldü’. Akla bakın Allah aşkına… Bunlar devleti yönetiyorlar. Şimdi yeniden kapanma başladı. Fatura, esnafa çıkacak. Sarayda oturanlara fatura mı çıkar? AK Parti kongrelerini yaptı, Türkiye’yi bu hale getirdi. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının yeniden gelmesinin tek sorumlusu var; o da sarayda oturan zattır. Son 3 ayda 254 bin 317 kişiye para cezası kestiler kurallara uymadı diye. Sen hiç uymadın. Milleti döktün sokağa onlar da uymadılar. Türkiye haritasını kırmızıya çektin. Bu cezaların tamamını faizleri ile birlikte iade edeceğiz. Ceza yazılacaksa bunlara yazılacak, vatandaşın ne günahı var?"

Konuşmasında çağdaş devletlerde devleti yöneten siyasal iktidarın, israftan olabildiğince kaçındığını da anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İsraf, inancımıza göre de haramdır. Mademki haramdır, mademki israftan kaçınacağız; o zaman devleti yönetenler, görkemli, şatafatlı işlerden özenle kaçınırlar. Çünkü devleti yönetenler israf batağında yüzerlerse bütün dünyada alay konusu olurlar. Bu nedenle en saygın devletlerde devleti yöneten iktidarın başındaki, en tepedeki kişinin, dünyada hiçbir örneği yoktur, 13 uçağı olmaz. 13 uçak demek milyonlarca kişinin hakkını gasbetmek demektir. Bu nedenle devleti yönetenler israftan kaçınırlar. Tam tersine devleti yönetenler; kendileri, aileleri ve yakınlarıyla beraber topluma örnek olurlar. Mütevazı bir yaşamları olur ve toplum onları gördüğü zaman gururlanır. 'Bizim seçtiğimiz kişiler bize örnek oluyorlar. İsraftan kaçınıyorlar. Har vurup harman savurmuyorlar. Kaynakları yandaşlara aktarmıyorlar, toplum için kullanıyorlar.' denir. Dolayısıyla bizim temel felsefemiz budur."

"Çiftçinin borcu niye yeniden yapılandırılmıyor?"

Kılıçdaroğlu, emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiye tutarının artırılmadığını belirterek, "Hesabını yaptık, 2018'den bugüne kadar enflasyon farkı uygulansaydı, emeklinin alacağı ikramiye 1658 lira olacaktı. Bunu yapmıyorsun, 'Bütçede para yok.' diyorsun diyelim. O zaman 'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 1500 lira emekli ikramiyesi veriyorum.' diyeceksin, bu toplumun huzuru, barışı için. Vermesini isterim, vermezse biz vereceğiz." diye konuştu.

Çiftçilerin bankalara ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 142 milyar lira borcu bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bu borcun yapılandırılması konusundaki önerilerini iktidarın kabul etmediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Bankalar Birliğinin, 173 firmanın 35 milyar liralık borcunu yeniden yapılandırdığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Niçin? Bunlar iktidara yakın, seçim zamanında para veriyor, yardım yapıyorlar, adamları destekliyorlar. Senin borcunu yeniden yapılandırır mı? Hatta Katarlı bir firma sözleşmeye bile uymadı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rest çekti. Resti saray gördü, 'Sesimi çıkarmıyorum.' dedi, 90 milyon doları bir seferde indirdi. Küçük ölçekli firmaların 370 milyon lira civarındaki borcu yeniden yapılandırıldı. Çiftçinin borcu niye yeniden yapılandırılmıyor? Bütün çiftçilere sözüm var, pandemi döneminde aldığınız, Tarım Kredi'den veya bankalardan aldığınız kredilerin faizlerini sıfırlayacağız ve ana parayı da makul taksite bağlayacağız."