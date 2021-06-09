Kılıçdaroğlu: Yeşili betona çevirdikleri anda orada canlı kalmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "Keşke olay bu noktaya gelmeseydi. Uzun yıllardır Marmara’nın korunması gerektiğini, dünyada sadece bizde olan bir iç deniz, buranın gözümüz gibi korunması lazım. Etrafı tamamen yerleşim alanı, doğal harikalar var. Ve biz Marmara’yı bu hale getirdik. Ergene Nehri var, yeteri kadar temizlenmiyor, akıyor. Çevre Bakanlığı toplantı yapıyor, bizim belediye başkanlarımızı da davet ediyorlar. En azından bunu yapmaları devlet adabı açısından güzel, doğal. Biz bunu da olağan karşılıyoruz. El birliğiyle biz bu işi nasıl temizleriz diye yapıyorlar." dedi.

Deniz salyası konusunda önlem alınması gerektiğine ve üniversitelerin üzerinde çalıştığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nedenleri araştırılmalı. Marmara Denizi’nin temizlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmalı. Bizden ne istiyorlarsa, belediye başkanlarımız her türlü katkıyı vermeye hazırlar zaten. Üstlerine düşen görevi yapmaya hazırlar, yeter ki merkez ile yerel arasında samimi bir diyalog kurulsun. Ayrıca şunun yapılması lazım, çevre hukuku ve çevre mahkemelerinin oluşturulması lazım. Çevre artık 21. yüzyılın dünyasında en önemli alanlardan birisidir. Çevre hukuku, çevre mahkemelerinin olması lazım. Çevre konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması lazım.”

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinin müsilajı bitireceğini söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu’nun açıklaması içinse şu yorumu yaptı:

“Eğer kanal İstanbul’a kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde biz o projeyi durduracağız, o ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz, Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Türkiye’ye kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Bir sürü kamu kuruluşu bu olmaz diyor. Onlar kafaya takmışlar, Kanal İstanbul’u yapacağız. Neden, İstanbul’u rant alanına dönüştürmek, parsellemek istiyorlar. İstanbul’a yaptığınız ihanet yetmedi mi? Müsilaj bile hala sizin aklınızı başına getirmedi mi? Kanal İstanbul olursa müsilaj olmazmış… Hangi bilgi, birikim, denetim, deneyim, hangi akılla bunu söylüyorsunuz. Bu konuda konuşması gereken bilim insanları. Bilim insanları konuşacak, araştırma yapacaklar, önümüze koyacaklar, biz de bakacağız. (Prof. Dr. Naci Görür) Herhalde bakan şaka yapmış diyor. Şaka değil efendim, rant bunların gözünü bürümüş.”

Yeşil Mutabakat

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi yönetenlerin dünyadaki gelişmelerden haberi bile yok. Bütün uluslararası finans kuruluşları çevreye duyarlı olmayan hiçbir yatırıma finans desteği vermeyeceklerini söylüyorlar, bunun kararını aldılar. Doğayı, çevreyi, tarihi mahvediyorsunuz. Vermeyeceğiz diyorlar. Yeşil Mutabakatı yani Paris Sözleşmesi’ni imzalamazsak, Türkiye’deki ihracatçı, Avrupa’ya mal ihraç ederken ekstra vergi ödeyecek. Neden, Paris Sözleşmesi’ni imzalamadın, Yeşil Mutabakatı kabul etmedin diye. Bunun önlemini alan var mı? Bu konuda geliştirilen bir proje var mı? Dünyadan haberleri yok." dedi.

Kanal İstanbul tepkisi

"Kanal İstanbul’dan Türkiye’nin ne kazancı olacak?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Kazancımız olsa Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır. Şöyle kazancımız olacak, şu kadar kişiye istihdam yaratacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, etrafında fabrikalar olacak. Ne olacak, etrafında binalar olacak, yine beton ekonomisi. Yine beton ormanı. Yeşili betona çevirdikleri anda orada canlı kalmaz. Müsilajı görmüyor mu bunlar. Bir de karada müsilaj olacak. Kanal İstanbul’u yapacaklar, etrafını beton ormanları yapacaklar, insanlar orada yaşayacakmış. İnsan ağaç, kuş, karınca, park görmek ister, gezmek, koşmak, eğlenmek ister. Siz bunların tamamını yok edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir çürüme var, devlette liyakat yok"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Biz de güzel bir atasözü var, bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Siz bırakın iki karpuzu elli tane karpuzu vermişsiniz, koltuk almıyor bunu. Yetişemiyorsunuz, çözemiyorsunuz. Resmi Gazete’de hata olmazdı, bunlar tarihte bile hata yaptılar. Sistemde ciddi bir sorunumuz var, çözülmesi lazım. Çözmek istemiyorlar. Çok kirlendi, ciddi bir çürüme var, devlette liyakat yok. Devletin yapısına bakıldığında tümüyle yandaşlara hizmet eden, belli çıkar gruplarına hizmet eden bir devlet yapılanması çıktı ortaya. Mafyanın, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı olduğu kapalıydı, gayet açık, net bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye’nin temizlenmesi lazım. Bunun tek çıkış yolu var, o da seçim.

"İktidar değişecek"

İktidar değişecek, ben bu ülkede yaşayan insanların ferasetine inanıyorum. Bu ülkede yaşayan insanlar Türkiye’nin yanlış yönetildiğini görüyorlar. AK Partili kardeşim de görüyor bunu, MHP’li kardeşim de görüyor. Bir ülke böyle yönetilemez, perişan edilemez. Bir ülkede yaşayan 83 milyon kişi Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edilemez. Kahveciyi, simitçiyi, sanayiciyi perişan edemez. Bakıldığı zaman Türkiye’nin yönetilmediğini görüyorsunuz.”