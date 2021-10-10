Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir video daha paylaştı. Yaklaşan kış aylarının yeni zamların geleceğini ifade eden hükümetin enerji kesintilerini yaşatacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sorunlara karşı nasıl önlem alacağımızı bilmeniz çok önemli. Öncelikli konumuz kara kış. Kara dememizin nedeni yaşanacaklardır. Pazar market fiyatları zaten korkunç seviyede ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz fiyat artışları halkımızın huzurunu kaçıracak.

Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize ABD, Almanya ve İngiltere’nin nasıl bir sefalete düştüğünü anlatıyor. Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor.

Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak! pic.twitter.com/XVoKk487oU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2021

Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Korkunç bir propaganda makinasıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun yalan olduğunu ve bunu sizin çok iyi bildiğinizi Erdoğan da biliyor. Bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef bu ülkenin en savunmasız, en yoksul kitleleri. Yurt dışındaki dünyayı, okuyup göremeyenler. Bu kitleler aynı zamanda bu kara kışı en korkunç yaşayacak olan kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur."

Enerji kesintileri yaşanacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaşanan enerji krizini hatırlatarak ülkeyi bir enerji krizine hazırladığını iddia eden Kılıçdaroğlu şöyme devam etti:

"Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size bu hikayeleri sürekli anlatmasının bir nedeni de bu. İşte bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan’a önerim; halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakir, fukaranın bu kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal yeni kara kış fonu kur. Bu fona katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergileri al.

Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararnameyle halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kanun çıkarmaya çok mahirsin bir kere de halk için göreyim bu maharetini. Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan 5 kuruş bile vergi almıyorsun.

En son önerim de 13 uçağından 12’sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşaalı hayatına harcanan paraları acilen insanlarımızın enerji faturalarını ödemelerine yönlendir. Çözüm işte bu.