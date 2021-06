Kılıçdaroğlu: Zamanı gelince her şeyin hesabını soracağız

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Tesiste, ayrıştırılıp işlenecek atıkların gübre ve elektriğe dönüştürüleceğini, istihdam yaratılacağını, ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

“CHP'nin geleneklerinde halka hesap vermek vardır. Bizim genlerimizde var bu. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veririz. İhtiyaç sahibi ailelere yardım yaparken de onların onurunu koruruz. Onların yoksulluğunu teşhir etmeyiz. Biz sağ elin verdiğini sol el görmesin felsefesiyle hareket ederiz. Ve her kuruşun hesabını vermenin onurunu yaşarız. Bizim geçmişte yaptıklarımızı, iktidar mensupları parça parça sattılar. Fabrikaları, tarlaları sattılar. Her şeyi sattılar. Biz yaparız, onlar satarlar. Biz israftan çekiniriz, ama onlar israf yapar. Bizimle onlar arasındaki fark, beyaz ile siyah arasındaki kadar fark kadar derindir. Biz, içimiz dışımız bir, ayna gibiyiz, cam gibiyiz. Halka hizmeti vatanseverlik olarak görürüz. Onlar ise rüşvet alanlar, milyarları götürenler, pazarlanan ihaleler, milletvekillerin, siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar… Bütün bunları görüyoruz.”

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Milyonlarca işsiz var. Bir yerden değil, iki, üç, beş yerden maaş alanlar var. AK Parti milletvekillerin yüzüne bakarak söyledim. Bunu hak ediyor musunuz, Allah var dedim. Bu kadar işsiz var, 5 yerden maaş alıyorsunuz, adam evine ekmek götüremiyor. Böyle bir düzeni nasıl savunursunuz? Bunu defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Adaleti sağlayacağım, ama en büyük desteğim sizlersiniz. Sizlerin sayesinde yapacağız. Yerel seçimlerde ‘Mart'ın sonu bahar’ demiştik. Ampul patlayacak ve güneş doğacak, bu ülkeye. Her şey aydınlık olacak, bu ülkede. Siyaset de ahlaklı olacak. Hepsinin altyapısını oluşturuyorum. Her şeyin zamanı gelince, hukuk içinde hesabını soracağız. 128 milyar dolar peşkeş çekiliyorsa bunu sormamız lazım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse bundan şüphe etmesin. Hiç kimse ‘tweet attım’ diye hapse girmeyecek. Demokrasiyi tüm özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Çiftçi üretecek, çiftçi kazanacak. Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Benim size sözüm söz. Tamamını yerine getireceğim, yeter ki destek verin. Destek verin, güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Herkesin kazandığı yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Soyer: Çöp artık İzmir'de atık olmaktan çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açılışını yaptıkları günlük 1600 ton katı atık işleme ve 100 ton gübre üretme kapasitesine sahip tesisin Küçük Menderes havzasındaki Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ gibi ilçelere hizmet vereceğini anlattı.

Tüm atık ham maddeyi enerjiye ve gübreye dönüştüren tesisin geliştirdikleri "geri dönüşüm" vizyonunun bir parçası olduğunu aktaran Soyer, şunları söyledi:

"İzmir'de çok yakın zamana kadar çöpler ayrıştırılmadan Çiğli Harmandalı'na gidiyordu. Çiğli halkı için sorun oluyordu. Biz bu devasa çöp yükünü 4'e ayırdık. Bergama, Menderes ve Ödemiş'te üç yeni tesisi önümüze koyduk. Bu 4'e bölme Çiğli'nin yükünü büyük ölçüde kaldıracak. Geri dönüşüm planımızın son ayağı ise tesislerle sokak arasındaki bağı kurmak, çöpü evlerden ayrıştırılmış olarak toplayıp bu 4 tesise taşımak. Sonra, yeniden hammadde ve enerjiye dönüştürmek. Bunu tamamlayınca, çöp ve geri dönüşüm konusunda öncü şehirlerden biri olacağız. Çöp artık İzmir'de bir atık olmaktan çıkmıştır, peşinde koşulan bir hammaddeye dönüşmüştür. Doğa ve iklim dostu bir enerji kaynağı haline gelmiştir."

116 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılayacak

350 milyon TL'lik yatırımla kurulan Ödemiş (Güney- 1) Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Bayındır ilçelerindeki katı atıklardan elektrik ve gübre üretilecek. Saatte 20 MW elektrik üretecek tesis yıllık 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Günlük 1600 ton katı işleme kapasitesine sahip tesiste günde 100 ton gübre üretilmesi hedefleniyor.