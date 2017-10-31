Kılıçdaroğlu: Zonguldak'ta madenleri peşkeş çekecekler

31 Ekim 2017

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torba kanun ile Zonguldak'taki madenlerin bölüneceğini söyledi.

"Torba kanuna eklenen 58. madde ile Zonguldak'ta her bir saha ayrı ayrı ruhsatlandırılacak, parçalanacak sonra birilerine peşkeş çekecekler" diyen Kılıçdaroğlu, torba kanun tasarıları için de, "Torba kanun topluma duyurmadan toplum aleyhine düzenlemelerin nasıl yapılacağının yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yılda 4 milyar dolar kömür ithalatına para veriyorlar. İşçi mi yok, neden kömür çıkarılmıyor?" diye sordu.

Benzine yapılan zamları eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mazot, benzin dolara endeksli. Asgari ücret öyle mi, memurun maaşı öyle mi, hayır. 3. havalimanı ihalesi dolar üzerinden yapıldı, Kuzey Marmara Otoyolu da öyle. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak neden dolar üzerinden ihale yapıyorsun? Çünkü Türk Lirasına güvenmiyorsun. Maliye Bakanı soruyor, 'Bu millet niye dolarla uğraşıyor.' Evde mutfağı dolara endeksli o yüzden"

Rusya'ya domates ihracatında yalnızca 4 firmaya izin verilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Rusya'ya domates ihracatında 4 firma zorunluluğu var. Neye göre? Kim bu firmalar? Neden nifak sokuyorsun?" ifadelerini kullandı.