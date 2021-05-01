Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile işçilerin bayramını kutladı. İşçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sorunlarınız var, biliyorum. Çaresizlik içindesiniz, onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın." çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti: "Bugün 1 Mayıs. Emeğin bayramı, işçinin bayramı, alın teri dökenlerin bayramı. Bayramınız öncelikle kutlu olsun. Sorunlarınız var, biliyorum. Çaresizlik içindesiniz, onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum, milyonlarca işsizimiz var, bir işsizler ordusu yaratıldı. Bunun da farkındayım, ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Hep beraber. Çalışanlar, alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız. Haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım."