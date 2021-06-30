Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı

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İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe de dahil 5 dilde Kanal İstanbul ile ilgili uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkçe paylaştığı mesajında, "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar!" ifadesini kullanırken, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça paylaştığı mesajlarında ise şunları kaydetti: "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına hizmet etmeyecek olan Kanal İstanbul'a finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak. Projenin doğamızda yaratacağı herhangi bir yıkım söz konusu olduğunda ise, tazminat hakkımıza başvuracağız."

Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman @DeutscheBank’a da söyleyeyim… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2021

Başta CHP ve İYİ parti olmak üzere muhalefet partileri geçen hafta temeli atılan Kanal İstanbul'un yapımına karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, iktidarın değişmesi halinde kanalı finanse edecek şirketlerin ödediği paraların geri verilmeyeceği uyarısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı sizden söke söke alırlar." demişti.