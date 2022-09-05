Kılıçdaroğlu'dan adaylık açıklaması: Uzlaşma sağlanırsa ben hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de yayınlanan “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programına katıldı.

Altılı masada çatlak olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Çatlak yok efendim. Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil, bu sistem. Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım." dedi.

"Biz hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu verileri getirecek. İlk yapacağımız şeylerden biri israfın önlenmesidir." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın! İtibar saygınlıktır. İtibar başkalarının size itibar etmesidir. Siz bugün söylediğiniz yarın değiştirirseniz, yolsuzluk gırtlağa kadar gelmiş bunlara göz yumarsanız kim size saygı duyacak! Sadece beyefendi oturuyor etrafındaki 5-6 kişi emredersiniz diyor .O sanıyor ki Türkiye, dünya böyle. İktidara geldiğimizde göreceksiniz bir vatandaşlar rahat nefes alacak; iki, genelde iş dünyası da dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak, otoriter yapı sona erecek. Göreceksiniz dolar da avro da makul düzeylere gelecek."

Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır” sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu, "Doğrudur tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan, Ama yapamazlar, şakşakçıları bulmuşlar efendim Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulayın efendin. Gelsin! Gelemez gelemez! Çünkü ben haklıyım." dedi.

Bahçeli’nin “Hesaplaşmanın kapılarını aralamak istiyor” ifadesiyle ilgili ise, "Hangi hesaplaşma? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler. Bunlar sadece iftira atarak bir yerlere gidebilir miyiz düşüncesinde." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verebiliriz” açıklaması konusunda, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları. Madem devlette saydamlığı savunuyoruz kendi aramızda da saydam olmalıyız. Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız. Altı lider oturur konuşuruz, ki biz altı lider bir arada sadece bugün değil geleceği de nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.