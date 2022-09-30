Kılıçdaroğlu'dan 'af' açıklaması: Konuşmaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok." ifadelerini kullandı.