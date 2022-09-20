Kılıçdaroğlu'dan afiş tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’daki programlarını tamamlayarak, Elazığ’da yapacağı ziyaret ve grup toplantısı için dün kente gitti. Kılıçdaroğlu, reklam panolarına asılan afişlerin önünde fotoğraf çektirerek bu duruma tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. pic.twitter.com/EjnoKeDJNN — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 19, 2022

“Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

“İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz”

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”

"Şehrimiz kirli oyunlarınızı mutlaka bozacak"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da, afişlerle ilgili açıklama yaptı.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin! Aziz şehrimiz sizin oyunlarınıza gelmeyecek, kirli oyunlarınızı mutlaka bozacaktır.” ifadelerini kullandı.