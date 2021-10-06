Kılıçdaroğlu'dan Anayasa'nın ilk 4 maddesi tepkisi: Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması

Bugünkü grup toplantısında Erdoğan, "Mesela biz 'Yeni anayasa' diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bakıyorsun ittifakın bir diğer kanadı, o da aynı şeyleri söylüyor. Buradan söylüyorum, acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyse bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kahraman'ın sözleri

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili İsmail Kahraman, geçen hafta Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni Anayasa ve Öze Dönüş” konulu konferansta, yeni anayasada ‘dinin’ de yer alması gerektiğini savunmuş; 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ‘dindar anayasa' olduğunu öne sürmüştü. Kahraman, “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir.” diyerek ilk 4 maddenin değişemeyeceğine ilişkin hükmün yeni anayasada yer almaması gerektiğini iddia etmişti.

Suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) avukatları da, Kahraman hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etmişti.