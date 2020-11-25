Kılıçdaroğlu'dan Arınç'ın istifasıyla ilgili yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kongrelerinden sonra kendilerini kutlamak için ziyaret ettik. İç dış politikayı ekonomi siyasetteki gelişmeleri de görüştük. İYİ Parti parlamentonun en etkin gruplarından birisi. Türkiye’nin sorunlarını olabildiğince açık şekilde parlamentoda dile getiriyorlar. Önümüzdeki süreç içinde gerek sayın genel başkan gerek ben belli aralıklarla bir araya gelip ülkenin sorunlarını çözüm konusunda düşüncelerimizi birbirimize aktaracağız." dedi.

İki lider, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, "Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin birbirlerine dolaylı yönünden laf çarptırmasına dikkat çekmiştim. Esas konu şuydu: Sayın adalet bakanı, adalet reformundan bahsetti. Sayın Erdoğan konuşmasında bu reform yapılma isteğine, ekonomiyi de içine katarak destek verdi. Akabinde Sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi. O zaman da söyledim, bu tehdit milli iradeye yapılımış tehditti. Hepimiz kınadık doğrusu da bu. İlginç olanı, ekonomide adalet sisteminde reform yapılacağı iddia edildi, hemen Kılıçdaroğu’na şartlı tahliye olmuş bir kişi tarafından tehdit yapıldı ve Cumhur ittifakının küçük ortağının genel başkanı tarafından da tehdit sahibi sahiplenildi. Bu Türk siyasi tarihinde ilk defa olan bir şey. Tüm siyasetçiler tehdit edildik. Ama ilk defa bir siyasetçi tehdit sahibinin yanında durdu. Ben dedim ki tehdit Kılıçdaroğlu’na, milli iradeye yapılmış tavır saldırı ama buna yönelik AK Parti Genel Başkanı ve yöneticileri ne yapacaklar? Çünkü aynı zamanda reformu dile getiren Erdoğan’a da yapamazsın bunu diyen bir tavır dedim. Sonra Arınç konuşma yaptı. O zaman da sordunuz, bir makas değişikliğine gidiliyorsa, bu adımı görüyorum, Sayın Bahçeli ile Perinçek ne diyecekler. Kişiler konuştu. Sayın Arınç istifa etmek durumunda kaldı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise, "Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Yönetim olabilmesi için devlette liyakat olması lazım. Sorunların sağlıklı tespit edilmesi lazım. Rejim değiştikten sonra Türkiye'nin sorunları sağlıklı saptanamıyor, sorunlar büyüyor ve derinleşiyor. Buna karşı çözüm üretilmiyor. Çözüm üretmek isteyenler var mı iktidar kanadında, var ama küçük ortak büyük ortağı esir almış durumda. Arınç ne de başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor ifade ettiğinde küçük ortak tarafından tehdit ediliyor." dedi.