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Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret değerlendirmesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı yadırgamıyoruz ancak fiyat artışları da göz önünde bulundurulmalı." dedi

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanması sonrasında muhalefet partilerinden ilk değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni asgari ücretle ilgili, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı yadırgamıyoruz ancak fiyat artışları da göz önünde bulundurulmalı." dedi

Karamollaoğlu ise "Fiyatlar bu rakamın üzerine çıkmışsa, bu fena bir rakam değil. Ancak vatandaş geçinemiyorsa 5250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz." diye konuştu.

 

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