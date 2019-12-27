Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi

27 Aralık 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA